Poseł PO Marcin Kierwiński mówił na antenie Polsat News, że rząd Tuska zajmie się sytuacją na granicy z Białorusią. Choć wcześniej politycy ugrupowań opozycyjnych krytycznie wypowiadali się o umacnianiu granicy przez rząd PiS, to teraz najwyraźniej nastąpiła zmiana stanowiska.

Zapora na wschodniej granicy z Białorusią powstała w 2022 r. W ten sposób polskie władze zareagowały na wykorzystanie migrantów przez Aleksandra Łukaszenkę do przeprowadzania hybrydowych ataków na Polskę. Początkowo politycy ówczesnej opozycji wypowiadali się bardzo krytycznie na temat działań rządu. Niektórzy nawoływali do wpuszczania wszystkich migrantów do Polski.

Tymczasem Kierwiński na antenie Polsat News przedstawił odmienne stanowisko i stwierdził, że tak postąpi rząd Tuska. „Zrobimy wszystko, aby była ona naprawdę skuteczna. Dziś mamy płot, Polska nie potrzebuje płotu, tylko skuteczną zaporę. Tam potrzebne są nowe rozwiązania, chociażby teleinformatyczne i realne wzmocnienie tego, co robi straż graniczna” – mówił. P

Poseł chwalił też działania Straży Granicznej, choć wcześniej różnie z tym bywało, jeśli chodzi o wypowiedzi polityków dotychczasowej opozycji.

„Straż graniczna robi fantastyczną robotę, ale oni po prostu potrzebują wsparcia w zakresie obrony granic” – ocenił poseł KO. „Ta zapora zostanie wzmocniona. Zrobimy wszystko, żeby nasza granica była bezpieczna, natomiast bezpieczeństwo nie wyklucza humanitarnego zachowania” – mówił Kierwiński.

Źr. Radio ZET