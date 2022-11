Wiele wskazuje na to, że rząd w końcu zdecyduje się na wprowadzenie jakiejś formy daniny od niezamieszkałych lokali. Ostatnio do tematu wrócił Jarosław Kaczyński, który w tym kontekście mówił o „znaczącym podatku”. Analitycy zgodnie twierdzą, że będzie to kolejne uderzenie w rynek nieruchomości.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Ostródy odniósł się do kwestii mieszkań kupowanych jako lokata kapitału. „Co prawda w tym roku powstanie około 270 tysięcy nowych mieszkań, ale w dużej części są to mieszkania, które później są lokatą kapitału, są niezamieszkałe. To trzeba rozwiązać. Jest pytanie, czy takich mieszkań nie opodatkować. Nie chcesz wynajmować, to będziesz od tego majątku płacił znaczący podatek” – mówił prezes PiS.

Portal Money.pl informuje, że na ten moment Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych w kwestii wprowadzenia nowej daniny. „Natomiast na bieżąco analizuje pojawiające się wyzwania związane z gospodarką i kwestiami społecznymi, między innymi dotyczące niezamieszkałych nieruchomości” – czytamy.

Analitycy są zgodni i w rozmowie z portalem twierdzą, że prędzej czy później jakaś forma daniny zostanie prawdopodobnie wprowadzona. „Jest to kolejne uderzenie w rynek nieruchomości. Premier zapowiedział wcześniej, że rząd będzie chciał opodatkować fundusze inwestujące w mieszkania na wynajem. Widać, że rynek nieruchomości stał się trochę chłopcem do bicia, jeśli chodzi o nowe podatki” – stwierdziła analityczka sektora nieruchomości Barbara Bugaj.

Źr.: Money.pl