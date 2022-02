Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa w ostrych słowach wypowiedziała się na temat polityki polskich władz. Oskarżyła polski rząd o wykonywanie poleceń Stanów Zjednoczonych nawet kosztem interesów własnego państwa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, cytowana przez białoruską agencję Belta, oskarżyła polskie władze o rzekome działania wbrew interesowi swojego państwa. Zacharowa twierdzi, że polskie władze od lat jedynie wykonują amerykańskie polecenia.

„Niestety, przez wiele lat polscy politycy nie kierowali się prawdziwymi interesami mieszkańców swojego kraju, a interesami, celami i zadaniami, które stawiają przed nimi USA” – twierdzi Zacharowa. „Moim zdaniem, jeśli spojrzycie na mapę, to zobaczycie, że bardziej sensowne jest bezpośrednie porozumiewanie się z sąsiednim państwem” – dodała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

W dalszej części swojej wypowiedzi oceniła, że jej zdaniem polski rząd działa „wbrew logice, geopolityce i strategii”. „Widzieliśmy, jak wiele razy polski establishment skręcił w zupełnie innym, przeciwnym kierunku” – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Zapytana o powody, dla których Polska ściągnęła do siebie amerykańskich żołnierzy, odparła, że nie jest to pytanie do niej, a do strony przeciwnej. „Niech oni wam to powiedzą” — podsumowała rzecznik.

Źr. dorzeczy.pl