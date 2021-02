Błażej Spychalski, rzecznik Prezydenta Andrzeja Dudy, w ostrych słowach odpowiedział liderowi SLD, Włodzimierzowi Czarzastemu. Wcześniej przedstawiciel Kancelarii Prezydenta został sprowokowany przez polityka Lewicy.

Błażej Spychalski był jednym z gości prowadzonego przez Konrada Piaseckiego „Kawa na ławę” emitowanego na antenie TVN24. Jednym z tematów była aktywność Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Spychalski zdradził, że Andrzej Duda odwiedzał niedawno fabryki farmaceutyczne, które pracują nad lekiem na Covid-19. „Naprawdę prosiłbym, żebyśmy o tym pamiętali, że polscy przedsiębiorcy także mają w tym zakresie duże pole do popisu, mają swoje osiągnięcia i te prace po prostu trwają. My te prace wspomagamy. Nie dalej jak w środę, taką fabrykę w Kazuniu Wielkim (fabryka znajduje się w Kazuniu Nowym – przyp. red.) pan prezydent odwiedził. Polecam zapoznać się z tymi sprawami” – powiedział.

Na wypowiedź rzecznika Prezydenta Andrzeja Dudy zareagował inny uczestnik programu, lider SLD, Włodzimierz Czarzasty. Lewicowy polityk nawiązał do wyjazdu Prezydenta na narty, czym najwyraźniej sprowokował Spychalskiego.

Błażej Spychalski ostro odpowiedział Czarzastemu. Poszło o wyjazd na narty

W trakcie rozmowy na antenie TVN24 Czarzasty postanowił złośliwie odpowiedzieć Spychalskiemu na wypowiedź o wizycie Andrzeja Dudy w fabryce farmaceutycznej. Postanowił odnieść się przy okazji do niedawnego wyjazdu Andrzeja Dudy na narty do Wisły. „Lepiej jeździć do tej fabryki, niż na narty” – powiedział polityk Lewicy.

Spychalski najwyraźniej poczuł się sprowokowany, ponieważ bezpardonowo odpowiedział Czarzastemu. „Wie pan co, ale chamskie wycieczki to może sobie pan zachować u siebie w domu, dobrze? Będzie to dla wszystkich wygodniejsze i sympatyczniejsze” – powiedział przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Wtedy do rozmowy wtrącił się prowadzący, Konrad Piasecki, który ostudził obu polityków. „Apeluję o powstrzymanie emocji, ale i takiego słownictwa” – zaapelował dziennikarz TVN24.