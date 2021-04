Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, zamieścił na Twitterze wpis, w którym pokusił się o nietypowy komentarz. Ocenił bowiem, dlaczego Rafałowi Trzaskowskiemu nie udało się wygrać z jego przełożonym w walce o stanowisku prezydenta kraju.

Od wyborów prezydenckich upłynęło już bardzo wiele czasu. Rafał Trzaskowski zapewne pogodził się z porażką i zabrał do wytężonej pracy, by stać się liderem opozycji. Do plebiscytu, a w zasadzie jego wyniku, postanowił jednak nawiązać Błażej Spychalski, czyli rzecznik Andrzeja Dudy.

Spychalski zamieścił na Twitterze wpis, w którym ocenił, dlaczego Trzaskowskiemu nie udało się pokonać Andrzeja Dudy i zostać prezydentem kraju. Jego zdaniem sukces Dudy ma jedną tajemnicę, której prezydent Warszawy nie posiadł, w związku z czym nie mógł stosować podczas kampanii.

– Tajemnica sukcesu wyborczego @AndrzejDuda jest dość prosta. W dniu kiedy @trzaskowski_ miał pierwszą aktywność kampanijną o 9 to PAD o 5.30 rano rozmawiał z górnikami przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu – napisał Spychalski na Twitterze.

Kontynuując swój wpis Spychalski pozwolił sobie na uszczypliwość względem Trzaskowskiego. Stwierdził bowiem, że ten, nawiązując do poprzedniej części zdania, zwyczajnie zaspał na pociąg do Pałacu Prezydenckiego.

– Rafał Trzaskowski zaspał na pociąg do Pałacu Prezydenckiego. Po prostu… – napisał rzecznik Andrzeja Dudy na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

