Niedawno w mediach pojawiły się informacje o atakach przeprowadzonych na terytorium Rosji. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Informacje o atakach na terytorium Rosji pojawiły się m.in. w mediach społecznościowych. Do tego typu zdarzenia miało dojść m.in. nieopodal Briańska. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje jednak, że za tym procederem stoją sami Rosjanie. Na dowód zaprezentowano przechwyconą rozmowę jednego z putinowskich żołnierzy.

– To takie same bzdury, jak w wojnie czeczeńskiej. Bloki mieszkalne w Moskwie zostały wysadzone w powietrze, aby obwinić terrorystów. W rzeczywistości zrobili to rosyjscy agenci. Ukraińcy nie mogli ostrzelać Klimowa z takiej odległości – miał stwierdzić mężczyzna.

New SBU intercepts show that russians shelled a village in Briansk region themselves to accuse Ukraine & mobilize russians for further attacks. They did the same during the Chechen war, so nothing new. Soldier's woman feels *relieved* hearing this info-what a deeply sick society pic.twitter.com/QnOBPyKOWo