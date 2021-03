Jeśli chcemy mieć przynajmniej drugą połowę wiosny i lato w atmosferze większego poluzowania, to teraz musimy wykazać się maksymalną odpowiedzialnością – powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ na konferencji prasowej zaapelował o odpowiedzialne zachowanie podczas nadchodzącego weekendu i w najbliższych tygodniach.

„Wiemy, że każdy po tygodniu ciężkiej pracy chce spędzić ten weekend jak najbardziej swobodnie, ale cały czas jest nasz apel – te najbliższe dni, tygodnie dadzą nam obraz tego, jak może wyglądać epidemia. Nie chcemy, by trzecia fala poszła linią fali drugiej. Na dziś nie wygląda to tak, żeby trzecia fala podążała w ślad za drugą, ale to się może bardzo szybko zmienić, jeżeli nasze zachowania będą nieodpowiedzialne” – podkreślił Andrusiewicz.

Zaznaczył, że przy 40-procentowej transmisji wariantu brytyjskiego „niewiele trzeba w naszych zachowaniach, by wirus transmitował jeszcze szybciej i żebyśmy mieli skalę zakażeń średnio dzienną na poziomie 20 tys.”.

„Nikt by tego nie chciał, ponieważ będą ziszczały się najczarniejsze scenariusze” – stwierdził rzecznik.

„Jeśli chcemy ponownie mieć przynajmniej drugą połowę wiosny i lato w atmosferze większego poluzowania, to teraz musimy wykazać się maksymalną odpowiedzialnością” – dodał.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 18 775 nowych zakażeniach koronawirusem. 351 chorych zmarło. Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia w Polsce, potwierdzono go u 1 868 297 osób, z których 46 724 zmarły.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/