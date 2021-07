Kwarantanna dla osób zaszczepionych nie jest potrzebna, nawet jeśli miały kontakt z wariantem Delta. Szczepionki, które mamy w Polsce, są w pełni skuteczne – powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dotychczas w Polsce odnotowano 113 przypadków wariantu Delta.

Rzecznik MZ w rozmowie z TVN24 powiedział, że dotychczas w Polsce odnotowano 113 przypadków zakażenia wariantem Delta. „Porównując do innych państw, na pewno nie jest to dużo” – ocenił.

Poinformował, że osoby zaszczepione, które miały kontakt z osobą zakażoną wariantem Delta, nie będą kierowane na kwarantannę. Dotychczas bowiem wielu inspektorów sanitarnych na kwarantannę kierowało wszystkie osoby po kontakcie z tym wariantem.

„Ale analizowaliśmy dokładnie wczoraj wyniki zakażeń wariantem Delta, Beta i Gamma. Tych przypadków mamy obecnie w Polsce 166 i jedynie niecałe 2 proc. przypadków, czyli dosłownie trzy przypadki, to są przypadki, kiedy po dwóch dawkach szczepienia odnotowaliśmy zakażenie” – powiedział Andrusiewicz.

Wyjaśnił, że oznacza to, że kwarantanna osób zaszczepionych nie jest potrzebna.

„Mamy informację, że te szczepionki, które mamy w Polsce, są w pełni skuteczne i zapobiegają, nie tyle może zakażeniom, bo jak widać te trzy zakażenia się zdarzyły, ale zapobiegają hospitalizacji, zgonowi, poważnemu przejściu” – powiedział.

Poinformował, że wobec osób zaszczepionych, które miały kontakt z wariantem Delta, będzie wdrażany jedynie nadzór sanitarny. Zaznaczył jednocześnie, że jeżeli podczas takiego nadzoru osoba zaszczepiona źle się poczuje, wówczas kwarantanna będzie jednak wdrażana. „Tu ważny jest stan zdrowia, samopoczucie takiej osoby” – zaznaczył.

Z kolei osoby niezaszczepione po kontakcie z wariantem Delta zawsze będą kierowane na kwarantannę. Rzecznik poinformował, że w takich przypadkach inspektorzy mogą zadecydować również o wydłużeniu czasu kwarantanny.

„Na 98 tys. osób zakażonych po szczepieniu większość to są osoby zakażone między pierwszą a drugą dawką. Jedynie niecałe 9 proc. to są osoby zakażone po zaszczepieniu drugą dawką po upływie 14 dni. Więc jak widzimy ta skuteczność szczepionek to jest ponad 90 proc.” – powiedział. (PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ mok/