Rzecznik rządu Piotr Muller na antenie TVP Info odniósł się do dymisji Piotra Naimskiego. Minister niespodziewanie w środę wieczorem ogłosił, że usunięto go ze składu rządu.

W środę wieczorem minister w KPRM, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski ogłosił niespodziewanie, że go zdymisjonowano. „Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i 'wszystko blokuję’” – tłumaczył w mediach społecznościowych.

W czwartek rzecznik rządu komentował sprawę na antenie TVP Info. Muller podkreślił zasługi Naimskiego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. „Natomiast w tej chwili przebudowywana jest formuła realizacji kwestii energetycznych w rządzie i z tego powodu doszło do zmian na tym stanowisku. W żaden sposób nie stawia to znaku zapytania nad osiągnięciami pana ministra, wręcz przeciwnie, chciałbym podkreślić je wyraźnie i za nie podziękować” – powiedział.

Dopytywany, rzecznik rządu wyjaśnił, że chodzi o przesył energii. „To co jest teraz dużym wyzwaniem, to przede wszystkim budowa sieci przesyłowych w Polsce, budowa elektrowni atomowej, jeszcze kilka innych rzeczy i tutaj zmieniamy formułę funkcjonowania i stąd ta decyzja” – powiedział Muller.

Nie wykluczył, że Naimski może objąć w rządzie inną funkcję. Wyjaśnił, że to „zależy też od ministra Naimskiego”.

Źr. wPolityce.pl