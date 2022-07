To co Donald Tusk mówi, to są po prostu kłamstwa i często powielane manipulacje, również przez jego współpracowników – przekonuje rzecznik rządu Piotr Müller w Polskim Radiu 24.

Donald Tusk dał sygnał swojemu ugrupowaniu do przystąpienia do ofensywy. Lider Platformy Obywatelskiej regularnie punktuje słabości rządu i atakuje pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Jednak zdaniem rzecznika rządu Piotra Müllera, były premier regularnie mija się z prawdą.

– Moim zdaniem to jest w pełni świadoma decyzja powtarzania kłamstw. Widzimy to co się dzieje w mediach internetowych, np. ostatnia nieprawdziwa informacja dotycząca rzekomego ograniczania badań dla kobiet, badań profilaktycznych – podkreślił na antenie Polskiego Radia 24.

Podobnie potraktował wyznanie lidera PO dot. zakazu rozwodów. – To jest absurd. To co Donald Tusk mówi, to są po prostu kłamstwa i często powielane manipulacje, również przez jego współpracowników – powiedział.

W tym kontekście punktował również inne zapowiedzi lidera PO. – Donald Tusk dzisiaj mówi praktycznie o tym wszystkim, w przeciwieństwie do tego co robił. O wieku emerytalnym – sam go podwyższał, o podatkach – podwyższał – oświadczył rzecznik rządu.

– Mówi o czterodniowym tygodniu pracy, a przecież każe pracować ludziom w niedzielę w hipermarketach. Popatrzmy więc, jak to wygląda, to jest zero wiarygodności – stwierdził.