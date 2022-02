Skandal na konferencji przed galą Prime Show MMA. Youtuber Kamerzysta rzucił szklanką w dziecko. Na oczach kamer doszło do wielkiej awantury, zakończonej interwencją ochrony.

W niedzielę odbyła się konferencja przed premierową galą Prime Show MMA. Znane nazwiska, ogromne emocje i agresja towarzyszące wydarzeniu sprawiły, że nowa organizacja freak figtów w Polsce od początku generuje ogromne zainteresowanie w sieci.

W trakcie kolejnych konferencji dochodziło nie tylko do wulgarnych wymian zdań, ale i rękoczynów. Jednak ostatnio przekroczona została kolejna granica, która wywołała falę oburzenia wśród internatów. O co chodzi?

Jeden z uczestników rzucił szklanką w dziecko

Sprawcą zamieszania jest Łukasz „Kamerzysta” Wawrzyniak, który zmierzy się na gali z Markiem „Kruszwilem” Kruszelem. Młody mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem. Nie tak dawno aresztowano go ws. znęcania się nad osobą niepełnosprawną intelektualnie, ale wyszedł za kaucją.

W trakcie niedzielnej konferencji przed Prime Show MMA Kamerzysta zaczął się zachowywać bardzo agresywnie, w reakcji na propozycję walki, którą wysunął mu Ziemowit Piast Kossakowski. Youtuber krzyczał, obrażał, używał wulgaryzmów, a w końcu zaczął rzucać jedzeniem i kieliszkami. W pewnym momencie trafił szklanką w dziecko trenera Mateusza Murańskiego.

Wyprowadzony z równowagi mężczyzna błyskawicznie rzucił się w jego kierunku, by wymierzyć sprawiedliwość, ale powstrzymali go ochroniarze. Doszło do wielkiej awantury. Sytuację uspokoił dopiero włodarz organizacji Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.

W pewnym momencie w stronę Kamerzysty z widowni padły okrzyki „wyp…laj”. Przyparty do muru youtuber zaczął przepraszać za zachowanie. „No przepraszam bardzo, no ku…a ch…jowo się zachowałem” – powiedział. Następnie podszedł i przeprosił także poszkodowaną dziewczynkę.

Internauci są zszokowani sytuacją. Część zastanawia się, co w takim miejscu robiło dziecko. Jednak zdecydowana większość skupia się na krytyce zachowania Kamerzysty i tego rodzaju imprez. „Kiedyś takie zachowania było piętnowane, a teraz ludzie zarabiają na tym pieniądze, upadek ludzkości” – ubolewa jedna z autorek komentarzy pod filmikiem.