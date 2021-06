Znamy wyniki piątkowego losowania loterii Eurojackpot. Okazało się, że szczęście uśmiechnęło się do naszego rodaka, który zgarnął wygraną drugiego stopnia.

Wielkie szczęście uśmiechnęło się do jednego z naszych rodaków, który wziął udział w loterii Eurojackpot. Uczestnik, na ten moment nie wiemy czy jest kobieta, czy mężczyzna, kupił los za zaledwie 12,5 złotego. To z kolei przełożyło się na gigantyczną wygraną.

Podczas losowania osoba z Polski zanotowała wygraną drugiego stopnia. To gwarantuje jej nagrodę w postaci ponad 2 milionów złotych. Totalizator Sportowy nie podaje na teraz miejsca zamieszkania zwycięzcy. Wiadomo, że to jedna z pięciu wygranych II stopnia jakie padły w trakcie ostatniego losowania.

Liczby, które zostały wylosowane to w loterii Eurojackpot to 13, 17, 26, 49, 50 oraz 1, 7. Okazuje się jednak, że gdyby nowy milioner nie pomylił się z jedną liczbą, mógłby zgarnąć jeszcze większą nagrodę. Wówczas na jego konto wpłynęłoby kilkadziesiąt milionów złotych!

Warto jednak pamiętać, że w piątkowym losowaniu – w żadnym kraju – wygrana nie padła. Oznacza to, że kwota kumulacji rośnie. Już za tydzień do wygrania będzie więc około 105 milionów złotych, czyli naprawdę niebotyczna kwota.

Największa wygrana w Eurojackpot w Polsce padła przed dwoma laty. Zwycięzca zgarnął wówczas 190 milionów złotych, co wydaje się niewyobrażalną kwotą. Co ciekawe, do triumfatora udało się dotrzeć dziennikarzom Wirtualnej Polski. „Wiedziałem, że wygram. Mówię panom, wiedziałem. Ruszyłem do kolektury i krzyknąłem do żony, że dzisiaj rozwalę te miliony” – opowiadał im Pan Wojciech.