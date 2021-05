Wyniki sekcji zwłok dwóch nastolatków z Ledna jednoznacznie wskazują przyczynę ich śmierci. Od poprzedniego poniedziałku trwały szeroko zakrojone poszukiwania 13- i 15-latka. Niestety akcja zakończyła się tragicznym finałem, bo w piątek znaleziono ciało 13-latka, a w niedzielę 15-latka.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera poinformował, że są już wyniki sekcji zwłok nastolatków. Zaznaczył, że wskazują one, iż obydwaj chłopcy stracili życie przez utonięcie.

Wyniki sekcji zwłok wskazują na wypadek

„Ustalenia medyka wskazują na nieszczęśliwy wypadek nad rzeką i, jeśli nie pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, należy spodziewać się umorzenia postępowania prowadzonego przez świebodzińskich prokuratorów” – powiedział Fąfera.

Od początku poszukiwań wersję o nieszczęśliwym wypadku traktowano jako jedną z najbardziej prawdopodobnych. Wyniki sekcji zwłok zdają się te przypuszczenia potwierdzać.

Tragiczny finał poszukiwań

W niedzielę ciało 15-latka odnaleźli policjanci, którzy na poduszkowcach patrolowali Odrę. Mundurowi natrafili na nie w samym Lednie, nieopodal miejsca, gdzie we wtorek, dzień po zaginięciu chłopców, znaleziono bluzę jednego z nich. Zwłoki 15-latka leżały się przy brzegu rzeki.

W piątek znaleziono również zwłoki jego młodszego kolegi, który zaginął razem z nim. „W piątek rano w rzece Odrze na wysokości Osiecznicy w pow. krośnieńskim znaleziono zwłoki jednego z chłopców z Ledna w pow. zielonogórskim, który wraz z kolegą zaginął w poniedziałek” – poinformował Maludy z gorzowskiej policji.

„To 13-latek, który zaginął wraz z 15-letnim kolegą. Od początku braliśmy pod uwagę m.in. wersję, że zaginięcie chłopców może mieć związek z jakimś nieszczęśliwym wydarzeniem nad rzeką. Niestety sprawdza się najczarniejszy scenariusz” – przyznał policjant cytowany przez TVP Info.

Nie wiadomo, co dokładnie się dokładnie wydarzyło. Śledczy prowadzą postępowanie zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. Wyniki sekcji zwłok sugerują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale policjanci będą weryfikować tę wersję.

Źr. Polsat News; wmeritum.pl