Policja Województwa Łódzkiego apeluje o pomoc w poszukiwaniach 20-letniej Klaudii Domowicz. Ostatni raz widziana była 13 maja w miejscowości Dalików w powiecie poddębickim. Fanpage „Zaginieni – Szukamy Was” na Facebooku poinformował, że dziewczyna wyszła pojeździć na rolkach.

Do zaginięcia 20-letniej Klaudii Domowicz doszło 13 maja 2021 roku w miejscowości Dalików w powiecie poddębickim. Około godziny 11:30 wyszła z miejsca zamieszkania, by pojeździć na rolkach. Posiadała przy sobie portfel z dokumentami oraz telefon, który jest nieaktywny. 20-latka nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Policja podała rysopis Klaudii. „20 lat, wzrost 165 cm, sylwetka szczupła, włosy długie ciemnobrązowe. Znaki szczególne: blizna nad brwią. Ubrana była w białą koszulkę na ramiączkach, jeansowe spodenki oraz niebieską jeansową kurtkę. Miała ze sobą plecak typu worek” – czytamy.

Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat 20-latki, proszone są o kontakt z policją. „Osoby które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informację o losie kobiety, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22, pod numerem tel. (47) 845-22-11, albo powiadomić najbliższą jednostkę policji pod numerem 997 lub 112.” – czytamy.

Źr.: Facebook/Policja Województwa Łódzkiego, Facebook/Zaginieni-Szukamy Was