Niestety poszukiwania 15-letniego Marka zakończyły się tragedią. Policjanci wyłowili z Odry zwłoki chłopcy. W piątek odnaleziono również ciało jego 13-letniego kolegi. Obydwaj byli poszukiwani od minionego poniedziałku.

Szeroko zakrojone poszukiwania dwóch nastolatków zakończyły się wyjątkowo tragicznie. Jak informuje radio RMF FM, ciało 15-latka odnaleźli policjanci, którzy na poduszkowcach patrolowali Odrę. Mundurowi natrafili na nie w samym Lednie, nieopodal miejsca, gdzie we wtorek, dzień po zaginięciu chłopców, znaleziono bluzę jednego z nich. Zwłoki 15-latka leżały się przy brzegu rzeki.

W piątek znaleziono również zwłoki jego młodszego kolegi, który zaginął razem z nim. „W piątek rano w rzece Odrze na wysokości Osiecznicy w pow. krośnieńskim znaleziono zwłoki jednego z chłopców z Ledna w pow. zielonogórskim, który wraz z kolegą zaginął w poniedziałek” – poinformował Maludy z gorzowskiej policji.

„To 13-latek, który zaginął wraz z 15-letnim kolegą. Od początku braliśmy pod uwagę m.in. wersję, że zaginięcie chłopców może mieć związek z jakimś nieszczęśliwym wydarzeniem nad rzeką. Niestety sprawdza się najczarniejszy scenariusz” – przyznał policjant cytowany przez TVP Info.

Nie wiadomo, co dokładnie się dokładnie wydarzyło. Śledczy prowadzą postępowanie zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. Prokurator zlecił sekcje zwłok obu chłopców.

Ogromne poszukiwania

W nocy z poniedziałku na wtorek (10/11 maja) wśród policjantów z powiatu zielonogórskiego ogłoszono alarm. Wszystko za sprawą zaginięcia dwóch nastolatków – 13-letniego Filipa P. oraz 15-letniego Marka Gawryszaka. Chłopcy około godziny 15 w miejscowości Ledno wyszli z domu i do chwili obecnej nie nawiązali kontaktu z rodziną.

Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, do których skierowano policjantów z wszystkich pionów. Zielonogórskich funkcjonariuszy wspierają koledzy z innych jednostek garnizonu lubuskiego. To nie koniec, bo do akcji dołączyli także strażacy i mieszkańcy. Od początku działań, brało w nich udział już ponad 200 osób.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl; TVP Info