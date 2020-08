Paweł Kukiz przekazał Wirtualnej Polsce, że jego partia polityczna została zarejestrowana. Decyzję w tej sprawie podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Teraz musi się ona uprawomocnić.

K’15 to nowa partia założona przez Pawła Kukiza. A raczej, trzeba powiedzieć, pierwsza partia – do tej pory kierował on bowiem ruchem obywatelskim, który wprowadził do Sejmu w 2015 roku. Teraz jego przedstawiciele również weszli do Sejmu, ale w ramach Koalicji Polskiej (we współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym).

Teraz Paweł Kukiz poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Kukiz’15. Ma ona numer 413 w rejestrze partii politycznych – przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Powołanie partii Paweł Kukiz zapowiadał już w marcu tego roku. Pozwoli to między innymi na pozyskanie subwencji z budżetu państwa. Teraz decyzja sądu musi się uprawomocnić, co prawdopodobnie stanie się w najbliższych dniach.

Źr.: WP