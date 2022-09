Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy dot. przeniesienia wyborów samorządowych na rok 2024. W akcie wskazano dokładny termin wyborów. Którego miesiąca miałby się odbyć?

Temat przesunięcia terminu wyborów samorządowych pojawił się podczas dzisiejszej konferencji Jarosława Kaczyńskiego. – Jeżeli chodzi o przesunięcie wyborów to jest techniczna konieczność wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą. Taki projekt zostanie złożony a termin to prawdopodobnie będzie pół roku później, czyli gdzieś kwiecień 2024 roku, ale to nie jest jeszcze ostatecznie zdecydowane – powiedział prezes PiS.

– W tej sprawie trwają rozmowy z panem prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o reformę wyborczą, to my tę sprawę rozważamy, ale nie sądzimy, żeby to była sprawa przed wyborami. Jeżeli nam się powiedzie, to będzie sprawa po wyborach – dodał.

W czwartek po południu do Sejmu wpłynął projekt w tej sprawie. Z tekstu wynika, że wybory samorządowe miałyby być przesunięte do 30 kwietnia 2024 roku.

Warto przypomnieć, że o przesunięciu terminów spekulowano już od wielu miesięcy. Zaniepokojenie takim rozwiązaniem wyrażali liczni komentatorzy i przedstawiciele środowisk opozycyjnych.

Próba przeniesienia wyborów samorządowych na 2024 rok to oczywiście PiS–owski szwindel. Z drugiej strony będzie okazja, by PiS-owi spuścić manto dwa razy. Za drugim razem jeszcze mocniej. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) September 13, 2022

Lewica jest przeciwna przesuwaniu terminu wyborów samorządowych. Gmeranie w czasie kadencji jest nie fair. Nie zmienia się reguł gry w jej czasie- powiedziała @JoankaSW w #PorannaRozmowa https://t.co/nnvoUwhs2X u @JacekGadek



Całość rozmowy dostępna tu:https://t.co/RdQeGSfOJU — Gazeta.pl (@gazetapl_news) September 15, 2022