Patryk Jaki wygłosił emocjonalne przemówienie w Parlamencie Europejskim. – To się musi źle skończyć! Zastanówcie się, komu teraz sprzyja to, że na Polskę nałożyliście więcej sankcji niż na Rosję? Komu to sprzyja? – zwrócił się do europosłów.

Patryk Jaki odniósł się do krytyki prawicowych rządów w Europie i oskarżeń o wspieranie Władimira Putina podczas sesji w Parlamencie Europejskim. – Szukacie przyjaciół Putina, jak zwykle, w prawicy. Proponuję jednak, by najpierw spojrzeć w lustro – zaznaczył.

– Jak Putin w swoim ostatnim wystąpieniu uzasadniał możliwość użycia broni jądrowej? Powiedział, że Stany Zjednoczone zaatakowały Nord Stream. Skąd to wiedział? Wiedział od waszego posła – Radosława Sikorskiego – dodał.

W dalszej kolejności zarzucił eurodeputowanym bierność ws. Sikorskiego. Odnosząc się do kontaktów z Rosją, Jaki przypomniał o Gerhardzie Schroederze. – Lewica szuka wszędzie współpracowników Putina, a sama w swoim składzie ma Gerharda Schroedera i trzech polskich komunistycznych kacyków, którzy na zlecenie Moskwy organizowali w naszym kraju aparat represji wobec obywateli – podkreślił.

Jaki ma również wiele zastrzeżeń do polityki sankcji unijnych. – Mówicie, że do kryzysu, wojny, inflacji doprowadziła pycha i brak słuchania Polski oraz państw bałtyckich? No piękne! Tylko jaką receptę w tej chwili proponujecie? Proponujecie więcej tego, co było – podkreślił.

Zapytałem dziś unijnych komisarzy i posłów co nałożyli na Polskę więcej sankcji niż na Putina, kto tak naprawdę jest rosyjską onucą?! pic.twitter.com/RD1P9Y2Rp8 — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) October 5, 2022

– Zastanówcie się, komu teraz sprzyja to, że na Polskę nałożyliście więcej sankcji niż na Rosję? Komu to sprzyja? Chcecie uchodzić za imperium moralne? To mam dla was propozycję. Niech najpierw Niemcy rozliczą się za swoje zbrodnie i zapłacą reparacje Polsce – stwierdził.

– Putin was obserwuje i myśli sobie: mogę zrównać Ukrainę z ziemią. I tak nigdy za to nie zapłacę. A dlaczego? Jak ktoś o to zapyta, to powiem, że postępuję dokładnie tak samo jak Niemcy, że przeszłość nie ma już znaczenia, rozmawiajmy o przyszłości. I co? I kto jest rosyjską onucą? – dodał.