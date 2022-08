To musiało się wydarzyć. Sara James po wspaniałym występie awansowała do finału amerykańskiego „Mam talent”. Wyniki głosowania widzów ogłoszone zostały w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu.

Sara James zachwyciła amerykańskich widzów już na etapie castingów. To właśnie tam otrzymała złoty przycisk od Simona Cowella, który upoważnił ją do przejścia do odcinków emitowanych na żywo. W nocy z wtorku na środę ponownie zachwyciła, wykonując w półfinale piosenkę „Rocket Man” Eltona Johna. Jej własna interpretacja sprawiła, że stała się jedną z głównych kandydatek do awansu.

I tak się stało. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu ogłoszono, że właśnie Sara James, a także francuski magii Nicolas RIBS, awansowali do finału. „Dziękuję za każdy głos. Oniemiałam i próbuję nie powiedzieć czegoś głupiego. Jestem tylko nastolatką w Ameryce i to, że jestem tutaj, jest niesamowite. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Wow, dziękuję” – mówiła 14-latka po ogłoszeniu wyniku.

Zachwytu nad Polką nie krył również Simon Cowell. „Po pierwsze chciałbym pogratulować ci, Sara. Sprawisz, że ten finał będzie wyjątkowy. Chciałbym podziękować naszej publiczności. Mamy najlepszych widzów na świecie” – powiedział.

Półfinałowy występ Sary James można zobaczyć poniżej.

