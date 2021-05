Od kilku dni skrajne emocje wywołuje decyzja TSUE nakazująca zawieszenie pracy w elektrowni w Turowie. Jacek Sasin wprost oznajmił, że polskie władze nie zamierzają zamykać elektrowni. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki podjął negocjacje z rządem czeskim, na wniosek którego orzekał TSUE.

Sasin jednoznacznie oświadczył, że nie ma możliwości, aby „takie postanowienie TSUE zostało wykonane”. Podkreślił, że w sporze z Czechami dotyczącym sprawy Turowa, to Polska ma rację.

„Nie ma mowy, żeby wyłączyć pracę kopalni, żeby takie postanowienie zostało wykonane. Wykonanie go byłoby katastrofalnym ciosem w polską energetykę, w polską gospodarkę” – mówił Sasin.

Sasin podkreślił, że „elektrownia w Turowie produkuje 8 proc. energii w Polsce, to jest coś, co decyduje o zrównoważonym bilansie energetycznym w Polsce i w żaden sposób nie możemy z tej energii zrezygnować”.

Sasin o „katastrofalnych skutkach”

„To by pociągnęło katastrofalne skutki społeczne i ekonomiczne dla gospodarki i lokalnej społeczności” – przekonywał Sasin. „To miejsce pracy tysięcy osób, 80 tys. osób licząc rodziny utrzymuje się z tego zakładu” – dodał.

„Naszą intencją, intencją rządu i państwa polskiego jako właściciela – bo kopalnia należy do Polskiej Grupy Energetycznej, spółki Skarbu Państwa – jest, aby ten zespół kopalni i elektrowni Turów funkcjonował co najmniej do końca tej koncesji, która została wydana, czyli do 2044 roku” – mówił Sasin.

Wicepremier poinformował, że polski rząd jest na dobrej drodze do porozumienia z Czechami. „Mamy nadzieję, że proces porozumienia uda się doprowadzić do końca. On jeszcze nie jest dzisiaj sfinalizowany. Jesteśmy na dobrej drodze, aby to porozumienie osiągnąć i ten spór zakończyć” – powiedział Sasin.

Źr. Polsat News