Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi pojadą do Kijowa. Informację w tej sprawie przekazał włoski dziennik „La Stampa”. Wizyta ma odbyć się w czwartek.

Już wcześniej niemiecka prasa donosiła o ustaleniach w sprawie wspólnej wizyty Scholza i Macrona w Kijowie. Ze strony francuskiej miała pojawić się inicjatywa, by zaprosić do udziału w podróży również szefa włoskiego rządu. „Bild am Sonntag” informował, że wizyta ma odbyć się jeszcze przed szczytem państw G7, który zaplanowany został na 26-28 czerwca.

Teraz włoska „La Stampa” donosi, że do wizyty dojdzie znacznie wcześniej. Olaf Scholz, Mario Draghi i Emmanuel Macron mają pojechać do Kijowa już w najbliższy czwartek, by spotkać się tam z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy mają dotyczyć „otwarcia” wobec kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej.

Włoski dziennik podkreśla, że wszyscy przywódcy mają w ten sposób wyrazić poparcie dla działań Wołodymyra Zełenskiego. „Wszyscy trzej pojadą razem, aby pokazać pełne poparcie trzech największych państw Unii Europejskiej dla ukraińskiego prezydenta” – czytamy.

