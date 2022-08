Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder spotkał się w ubiegłym tygodniu z Władimirem Putinem. W rozmowie z mediami poinformował, że rosyjski przywódca dąży do tego, by konflikt rozwiązać na drodze negocjacji. Pierwszym sygnałem ma być porozumienie w kwestii eksportu ukraińskiego zboża.

Gerhard Schroeder wciąż pozostaje w kontakcie z Władimirem Putinem. Były kanclerz Niemiec dziś często jest z tego powodu krytykowany. W ubiegłym tygodniu spotkał się z rosyjskim przywódcą, by rozmawiać między innymi o możliwościach zakończenia wojny na Ukrainie.

Teraz w rozmowie z tygodnikiem „Stern” i telewizją RTL/ntv były kanclerz Niemiec poinformował, że Putin dąży do zakończenia wojny na drodze negocjacji. Pierwszym sygnałem ma być podpisanie porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża, co docelowo może prowadzić do zawieszenia broni. „Dobra wiadomość jest taka, że Kreml chce dążyć do rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje” – powiedział.

Schroeder jednocześnie nie ukrywał, że najbardziej skomplikowana jest sytuacja Donbasu i pełne rozwiązanie konfliktu może zająć wiele lat. „Należy znaleźć rozwiązanie oparte na szwajcarskim modelu kantonalnym” – stwierdził.

Były kanclerz Niemiec odpowiedział także na krytykę pod swoim adresem. Stwierdził, że dostaje wiele listów, w których jest chwalony za utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji z Rosją. „Kilkakrotnie potępiałem wojnę, wiecie o tym. Ale czy osobiste zdystansowanie się od Władimira Putina naprawdę komuś pomoże?” – pytał.

Czytaj także: Chiny gromadzą wojsko na wybrzeżu obok Tajwanu! Nagrania niepokoją [WIDEO]

Źr.: Interia