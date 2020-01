W sobotę prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu w Katowicach, podczas którego użył mocnych słów. Zwrócił się bezpośrednio do sędziów, co najwyraźniej bardzo nie spodobało się jednemu z nich. Sędzia Jarosław Ochocki z Poznania bezpardonowo odniósł się do sprawy w sieci. Szybko zareagował rzecznik dyscyplinarny.

Sędzia Ochocki zareagował na słowa Dudy, które padły w sobotę podczas katowickiej Karczmy Piwnej. „Ludzie na was patrzą, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich, jak się zachowujecie, jak żyjecie, kim jesteście.” – zwrócił się prezydent bezpośrednio do środowiska sędziowskiego.

„Tak, jak udało się kiedyś pokonać komunę, tak samo – wierzę w to – uda się oczyścić do końca nasz polski dom, aby był czysty, porządny, piękny i aby dalej wzrastał nam zdrowy. Żeby miał zdrowe korzenie i żeby najważniejsze instytucje polskiego państwa dobrze funkcjonowały.” – podkreślał również prezydent.

Na słowa Dudy bezpardonowo zareagował sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Jarosław Ochocki. „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce!” – napisał na Twitterze.

Sprawą szybko zajął się Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Prezydent RP uosabia majestat Rzeczypospolitej i jest jej najwyższym przedstawicielem. Znieważenie Prezydenta jest przestępstwem. Niepojęte, że czyni to sędzia, który ślubował wierność swojej Ojczyźnie.

„Sędzia Przemysław W. Radzik zdecydował o podjęciu czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (…), polegającego na uchybieniu godności urzędu przez Jarosława O., sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w tym Sądzie”. – brzmi fragment oświadczenia rzecznika.

