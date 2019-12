„Proszę, żebyście nas zapamiętali w sędziowskich togach, jak rozmawialiśmy z młodzieżą o konstytucji (…) Mówcie swoim dzieciom, że kiedyś były wolne sądy” – mówił sędzia Igor Tuleya w trakcie protestu przeciwko zmianom w sądownictwie proponowanym przez PiS.

18 grudnia w wielu miastach w Polsce odbyły się protesty „Dziś Sędziowie – jutro Ty!”. Ich uczestnicy protestowali przeciwko zmianom w sądownictwie, które zakładają dyscyplinowanie sędziów.

W manifestacji przed Sejmem głos zabrał sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya. – Są takie chwile, że nawet nic nie trzeba mówić, słowa są zbędne, wystarczy, że po prostu stoicie przy nas – powiedział sędzia.

Tuleya podkreślił, jak wielkie znaczenie dla sędziów ma wsparcie tysięcy uczestników manifestacji w całym kraju. – Nie mogę wam obiecać, że tę bitwę wygramy. Ale mogę wam obiecać to, że sędziowie pokażą, że nie tylko fajnie mówią o konstytucji, ale są też w stanie wszystko zrobić w jej obronie – podkreślił.

Tuleya: Nie tylko jesteśmy obrzucani błotem, ale też gipsuje nam się usta

W swoim wystąpieniu zapowiedział, że sędziowie nie poddadzą się. Padły mocne słowa w kierunku rządzących. Tuleya mówił m.in. o próbie „kradzieży konstytucji” i „zawłaszczenia niezależnych sądów”. Nawiązał również do poprzednich protestów antyrządowych, takich jak strajk młodych lekarzy, rodziców niepełnosprawnych dzieci, nauczycieli oraz opozycji.

– Mamy taki moment, że nie tylko jesteśmy obrzucani błotem, ale też gipsuje nam się usta, sadza się nas na ławach oskarżonych, próbuje się nas wtrącić do więzień i jeśli to prawo wejdzie w życie, pewnie to się uda – podkreślił sędzia. – Proszę, żebyście nas zapamiętali w sędziowskich togach, jak rozmawialiśmy z młodzieżą o konstytucji (…) Mówcie swoim dzieciom, że kiedyś były wolne sądy – dodał.

To jakaś histeria. Sędzia Tuleya na proteście przed Sejmem: „Gdyby nas kiedyś zabrakło, mówcie swoim dzieciom, że były kiedyś wolne sądy…” #WolneSądy #Protest pic.twitter.com/GhAvnGsC7b — Maciej Zemła (@MaciejZem) December 18, 2019

Tuleya lepszy od Abelarda Gizy!

Ka Ba Ret! 😂😂😂 pic.twitter.com/BejH6zUHMV — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) December 19, 2019

