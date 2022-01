Segregacja sanitarna nie jest zasadna i w żaden sposób nie przyczyni się do walki z pandemią – powiedziała Anna Siarkowska w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Anna Siarkowska wzięła udział w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. Tematem była tzw. ustawa segregacyjna.

– Przede wszystkim cieszę się, że do takiego spotkania doszło, ponieważ już od dłuższego czasu brakowało wewnątrzklubowej rozmowy na ten temat – powiedziała posłanka w rozmowie z dorzeczy.pl.

Siarkowska wyraziła nadzieję, że tego typu spotkania będą kontynuowane. – Pan prezes Kaczyński z uwagą wysłuchał tych wszystkich argumentów, które podnosiliśmy. Podkreśliliśmy, że segregacja sanitarna nie jest zasadna i w żaden sposób nie przyczyni się do walki z pandemią – podkreśliła.

– Spowoduje za to wzrost niepokojów społecznych i kryzys polityczny związany ze spadkiem notowań Zjednoczonej Prawicy – dodała.

Siarkowska przyznała, że prezes Kaczyński wysłuchał argumentów przeciwników ustawy. – Na pewno to wszystko sobie przemyśli. Nie padły natomiast żadne deklaracje, co do dalszych działań na tym polu – powiedziała.

Posłanka daje jednak do zrozumienia, że wciąż daleko do rozwiązania sporu. – Bardzo bym chciała, żeby już na podczas takiego kilkugodzinnego spotkania padły ze strony decydentów Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności pana prezesa, jednoznaczne deklaracje. Na obecną chwilę każda ze stron tego wewnątrzklubowego sporu wokół tematów epidemicznych pozostaje przy swoich racjach – podsumowała.