Coraz więcej osób reaguje na doniesienia w sprawie podwyżki uposażeń dla posłów i zwiększenia subwencji partyjnych. Dosadny komentarz w całej sprawie zamieścił szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Sejm zajmuje się czytaniem projektu ustawy o podniesieniu pensji posłom i innym urzędnikom państwowym. Wcześniej projekt został jednogłośnie przegłosowany przez sejmową Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Cała sprawa budzi oczywiście ogromne emocje.

Przeciwko zwiększeniu uposażenia i subwencji partyjnych zagłosuje między innymi Konfederacja. Bardzo ostro na temat całej sytuacji wypowiada się także Paweł Kukiz. „Wygląda na to, że wróciło Koryto Plus. Błyskawiczne przejście do drugiego czytania i za moment pewnie uchwalenie. Kukiz’15 jest zdecydowanie przeciw podwyżkom dla posłów i zwiększeniu partyjnych subwencji w szczycie kryzysu gospodarczego” – napisał Kukiz.

Ostry komentarz zamieścił także Donald Tusk. Szef Europejskiej Partii Ludowej zwrócił uwagę przede wszystkim na czas, w którym nowe przepisy mają być uchwalone. „Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja” – napisał na Twitterze.

Innego zdania są posłowie związani ze Zjednoczoną Prawicą. „Projekt z druku 551 zyskał akceptację przedstawicieli wszystkich klubów obecnych na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jego celem jest próba urealnienia wynagrodzeń osób sprawujących kierownicze funkcje publiczne” – powiedział Jarosław Zieliński.

Źr.: WP, Twitter