Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price odniósł się do przegłosowania przez Sejm nowelizacji ustawy medialnej. Zaapelował do rządu Prawa i Sprawiedliwości, by pokazał poszanowanie dla zasad demokracji oraz wolności mediów.

Głosowanie nad tzw. „lex TVN” wywołało w kraju ogromne kontrowersje. Posłowie opozycji najpierw przegłosowali odroczenie obrad do 2 września, ale za sprawą posłów Kukiz’15 doszło do reasumpcji i odrzucenia wniosku. Sejm uchwalił następnie nowelizację ustawy medialnej, która trafi teraz do Senatu.

Stanowczy komentarz w tej sprawie napłynął z Departamentu Stanu USA. „Wzywamy polskie władze, by udowodniły swoje przywiązanie do zasad demokratycznych i wolności mediów nie tylko słowami, lecz też czynami” – oświadczył Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu.

Wiele osób jest zdania, że nowelizacja ustawy medialnej uderza przede wszystkim właśnie w TVN będący pod kontrolą amerykańskiego koncernu Discovery. „Wolne i niezależne media czynią nasze demokracje silniejszymi, czynią sojusz transatlantycki bardziej odpornym, w tym także na działania tych, którzy chcą nas podzielić, i są też fundamentalnym elementem naszych relacji dwustronnych” – dodał rzecznik.

Żr.: WP