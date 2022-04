Lloyd Austin, sekretarz amerykańskiej obrony, zabrał głos po wizycie w Kijowie. W mocnych słowach powiedział, jaki jest cel wobec Rosji, która napadła na Ukrainę.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz sekretarz tamtejszej obrony Lloyd Austin odwiedzili Kijów. Na miejscu spotkali się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a następnie podczas konferencji prasowej w Polsce podzielili się spostrzeżeniami na temat wizyty.

Szczególną uwagę należy zwrócić na słowa Austina, który bez ogródek powiedział o celach Zachodu wobec Rosji. – Chcemy, aby Rosja została osłabiona do tego stopnia, by nie mogła więcej robić tego co zrobiła najeżdżając Ukrainę – powiedział sekretarz amerykańskiej obrony.

Lloyd Austin podkreślił również, że Ukraina jest w stanie pokonać Rosję jeśli będzie miała „wystarczające wsparcie i wyposażenie”. A to, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, płynie na Ukrainę szerokim strumieniem. Amerykanie dostarczają Ukraińcom m.in. artylerię czy drony.

Antony Blinkien, sekretarz stanu USA, który wraz z Austinem udał się do Kijowa, przyznał, że „Rosja już przegrała, a Ukraina odniosła sukces”. Blinken uważa, że celem Władimira Putina było pozbawienie Ukrainy niezależności, a to „się nie udało”.