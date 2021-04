Piotr Semka walczy o życie w szpitalu. Publicysta jest pod opieką lekarzy ze szpitala MSWiA w Warszawie. O stan swojego przyjaciela niepokoi się Jacek Kurski. – Błagam Boga, by Piotr przeżył – powiedział prezes TVP w rozmowie z „Super Expressem”.

Piotr Semka trafił dziś z covidem pod respirator – poinformował Jacek Łęski z TVP, 24 marca. Dziennikarz usunął wpis, jednak wiadomość została wkrótce potwierdzona w innych źródłach. „Prosimy o modlitwy za red. Piotra Semkę” – podała Magdalena Łysiak z serwisu niezalezna.pl.

Kolejne doniesienia były równie niepokojące. Do tej pory wiadomo, że dziennikarz przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Z powodu ciężkiego stanu i poważnych problemów z oddychaniem już 24 marca lekarze zdecydowali się na podłączenie go do respiratora.

Piotr Semka walczy o życie. Jacek Kurski: Jest szansa, że przeżyje

Kolejne informacje o zdrowiu publicysty śledzi Jacek Kurski. Prezes TVP przyjaźni się z Semką od 40 lat. Razem chodzili do liceum, później obaj związali się z tygodnikiem „Solidarność”. – Jest szansa, że Piotr przeżyje – mówi w rozmowie z „Super Expressem„.

Kurski zdradził, że jego przyjaciel jest podłączony do tzw. „płucoserca”. – Jest pod aparatem ECMO, nie ma dużej podaży tlenu, czyli organy krążenia i oddychania działają normalnie – wyjaśnił.

– Piotr jest w śpiączce, ale ona wynika z podawania leków farmakologicznych. Sytuacja jest lepsza niż jeszcze kilka dni temu. Teraz pozostaje modlitwa, bo nic tak nie pomoże jak właśnie modlitwa – dodał.