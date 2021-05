Senat przegłosował w czwartek ustawę ws. ratyfikacji przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Senatorowie zrezygnowali z wcześniejszego pomysłu wprowadzającego preambułę. – Mogliśmy zrobić to w trzy dni – uważa wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Senat zajął się głosowaniem nad ustawą o ratyfikacji Funduszu Odbudowy w czwartek. Senatorowie opozycji przez trzy tygodnie opracowywali treść preambuły, która miała skutecznie powstrzymać obóz rządzący przed nadużywaniem władzy przy rozdzielaniu unijnych pieniędzy.

Jak podkreślał sprawozdawca komisji spraw zagranicznych Bogdan Klich, preambuła „jest wyrazem tego, czego powinny oczekiwać władze Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, przez kogo one są wyłonione i jaki mają szyld partyjny”.

Senat przegłosował ratyfikację FO @Marek_Pek: My z tego głosowania się bardzo cieszymy. W tym momencie nie ma potrzeby, aby ratyfikacja wracała do Sejmu (…) mogę tylko powiedzieć – niepotrzebnie trwało to trzy tygodnie, mogliśmy to zrobić z powodzeniem w trzy dni #wieszwięcej pic.twitter.com/FdLGnv3rwd