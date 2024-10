Co będzie robił Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury? Niedawno pojawiły się w tej sprawie sensacyjne informacje.

Andrzej Duda nie może ubiegać się o kolejną kadencję w roli Prezydenta RP. Uniemożliwia mu to polskie prawo, które dopuszcza jedynie możliwość dwukrotnego sprawowania urzędu. Co więc zamierza robi Duda po tym, gdy dotychczasowa kadencja wygaśnie?

Niedawno pojawiły się w tej sprawie dość sensacyjne doniesienia. Okazuje się, że Duda mógłby kontynuować swoją zawodową karierę w… Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Piesiewicz rozmawiał o tym z „Rzeczpospolitą”. Pytanie padło nie bez kozery, ponieważ zbliżają się wybory w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Wybierani będą również członkowie tego gremium. Czy to oznacza, że ze strony Polski zgłoszony zostanie… Andrzej Duda?

– Poprzedni zarząd – w miejsce Ireny Szewińskiej – zgłosił Mariana Dymalskiego. MKOl poczekał jednak, aż skończy 70 lat, i kandydatura przepadła ze względów formalnych, co pokazuje, że nad tym trzeba się zastanowić i wybrać kogoś, kto ma szanse. Czy będzie to Maja Włoszczowska, Tomasz Majewski czy Andrzej Duda, to z pewnością najpierw potrzeba dyskusji, a potem decyzji zarządu – oznajmił dość tajemniczo Radosław Piesiewicz.

Przeczytaj również: