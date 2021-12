Tomasz Adamek wraca na ring! Informację, którą jeszcze niedawno uznawano za mało prawdopodobną, przekazał w rozmowie z Polsatem Sport sam zawodnik. Do powrotu namówić miał go między innymi Zygmunt Solorz.

Tomasz Adamek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Do tej pory stoczył 59 zawodowych walk, z których wygrał 53. Ostatni pojedynek stoczył w październiku 2018 roku – przegrał wówczas z Jarrellem Millerem.

Teraz okazuje się, że Adamek ponownie pojawi się w ringu. Swoją walkę stoczy już w kwietniu przyszłego roku. „Oficjalnie wracam do ringu 24 kwietnia podczas gali w Radomiu” – powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Na ten moment „Góral” nie zdradził, kto będzie jego rywalem, natomiast wiadomo, że będzie to jeden z amerykańskich pięściarzy. Okazuje się również, że kwietniowa walka Adamka może nie być pożegnalna. „Jeżeli będę się dobrze spisywał na wiosnę, to chciałbym jeszcze stoczyć jedną walkę pod koniec lata lub jesienią. I to już będzie definitywny koniec mojej kariery” – powiedział.

Tomasz Adamek potwierdził również, że otrzymał propozycję walki w MMA, jednak zdecydował się na pozostanie przy boksie. Zdradził również, że ma również plan na sportową emeryturę. „Po zakończeniu kariery zajmę się uzdrawianiem boksu w Polsce” – powiedział. „Nasi chłopcy muszą przyjeżdżać i trenować w USA. Muszą sparować z Amerykanami” – dodał.

