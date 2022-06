Coraz więcej wskazuje na to, że do transferu Roberta Lewandowskiego tym razem naprawdę dojdzie. Polak w ostatnim czasie łączony jest przede wszystkim z FC Barceloną, ale nic jeszcze nie jest przesądzone. Jak donosi „ESPN”, jeden z trenerów bardzo chciałby zobaczyć go w swojej drużynie.

Obecnie trudno wyobrazić sobie, by po wszystkich słowach, jakie padły, Robert Lewandowski mógł grać w Bayernie Monachium w kolejnym sezonie. Bawarczycy wciąż nie dają oficjalnie zielonego światła na transfer Polaka, ale z doniesień medialnych wynika, że ostatecznie będą musieli się na to zgodzić. Polak najczęściej łączony jest z FC Barceloną, natomiast nic nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone.

W tej sytuacji trudno się dziwić, że również inne kluby chcą włączyć się do walki o napastnika. Z doniesień „ESPN” wynika, że Lewandowskiego chciałby zobaczyć w swojej drużynie trener Chelsea FC Thomas Tuchel. W tej sytuacji Polak przeniósłby się nie do Hiszpanii, ale do Anglii. Lewandowski miałby zostać w Chelsea następcą Romelu Lukaku, który jest bliski przejścia do Interu Mediolan.

I chociaż obecnie transfer Polaka do Anglii wydaje się mniej prawdopodobny, to można mieć pewność, że klub łatwo z niego nie zrezygnuje. Sam Thomas Tuchel miał nakłaniać władze „The Blues” do tego, by podjęły próbę pozyskania Lewandowskiego.

Źr.: Interia