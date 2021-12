Anna Maria Siarkowska od dawna apeluje do rządu ws. ograniczenia obostrzeń. Teraz posłanka opublikowała w mediach społecznościowych bardzo gorzki wpis. W ten sposób zareagowała na ogłoszone wczoraj nowe obostrzenia, które niebawem wejdą w życie.

Posłanka oceniła, że wprowadzane zmiany, to drastyczne ograniczanie wolności jednostki. „Odchodzimy właśnie od wolności rozumianej jako pełna wolność osobista, ograniczona tylko tym, czego robić nie wolno, na rzecz wolności do tego, na co otrzymamy wyraźne pozwolenie. I jest to globalna zmiana” – napisała Siarkowska.

„Prawa obywatelskie i prawa człowieka stają się warunkowe” – pisze dalej Siarkowska. „Rób to, czego wymaga od ciebie władza, to może pozwoli ci iść do pracy, sklepu albo odwiedzić bliskich. Jeśli będziesz nieposłuszny, odbiorą ci możliwość wykonywania zawodu, swobodnego poruszania się a nawet zamkną w więzieniu. Na twój koszt, rzecz jasna” – czytamy dalej.

„I będą to mogli robić wielokrotnie. Jeśli nie zapłacisz, zlicytują twój majątek. To jest nowy świat, który właśnie jest budowany” – podsumowała gorzko Siarkowska.

We wtorek minister Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zamierza wprowadzić nowe restrykcje. Zmniejszeniu ulegną limity, a okresie około świątecznym szkoły przejdą na nauczanie zdalne. Minister zapowiedział też obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych w Polsce – medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych.

Źr. facebook; dorzeczy.pl