Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla siedmiu województw. Ich mieszkańcy powinni zachować wyjątkową ostrożność, a może nawet przemyśleć pozostanie w domu.

Mieszkańcy siedmiu województw z pewnością otrzymali dziś SMS-a z alertem RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega ich przed wyjątkowo niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, które mogą nawiedzić ich region 28 lipca.

SMS-owe ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Z treści komunikatu wynika, że regiony, w których przebywają mogą nawiedzić silne burze.

„Uwaga! Dziś i w nocy (28/29.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – napisano w SMS-ie, który trafił na telefony komórkowe Polaków.

Alert RCB dla siedmiu województw. „Możliwe podtopienia”

RCB apeluje do Polaków, aby w trakcie burzy „znaleźli bezpieczne schronienie”. Z komunikatu wynika, że ze względu na silne ulewy oraz burze mogą wystąpić podtopienia. Należy więc zachować szczególną ostrożność, a najlepiej, jeżeli to możliwe, zostać w domu.

❗❗Uwaga Alert RCB❗❗

SMS-owe ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem wysyłamy do osób przebywających na terenie 7 województw: świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. pic.twitter.com/AxaCeVzPu9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 28, 2021

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20:00 dnia 28.07.2021 r. (środa) do godz. 8:00 dnia 29.07.2021 r. (czwartek). I chociaż SMS-owy alert trafił do mieszkańców siedmiu województw, to trzeba pamiętać, że silne burze mogą występować niemal w całym kraju.

„Najsilniejsze zjawiska konwekcyjne prognozowane są na początek nocy, później burze będą słabnąć, jednak na wschodzie i w centrum kraju oraz w województwach śląskim, małopolskim mogą występować do rana” – podaje z kolei serwis wp.pl.