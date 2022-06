Do sieci trafiło nagranie z walk w Siewierodoniecku na Ukrainie. Internauci błyskawicznie rozpoznali na nim dobrze znane polskie słowo.

W Siewierodoniecku, mieście we wschodniej Ukrainie, trwają intensywne walki. Prawie w całości zajęli je Rosjanie, jednak Ukraińcy wciąż im się odgryzają i próbują nękać armię Putina swoim ogniem.

Niedawno do sieci trafiło nagranie, które przedstawia walki w tamtejszej strefie przemysłowej. Czujni, polscy internauci natychmiast zauważyli, że słychać na nim… znajome słowo. Na filmie widzimy (i słyszymy) bowiem zagranicznych ochotników.

– Zagraniczni ochotnicy w walce o strefę przemysłową. Niektóre słowa jakby znajome – napisał dziennikarz Michał Nowak, który opublikował wideo na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Wspomniane słowo to rzecz jasna dobrze nam znane i kojarzone z Polską przekleństwo na literę „k”. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami:

Ten sam film został opublikowany również na innym, tym razem anglojęzycznym profilu. Autor wpisu już wprost sugeruje, że mamy do czynienia z ochotnikiem narodowości polskiej. – Film przedstawiający polskich i amerykańskich żołnierzy-ochotników walczących ramię w ramię z armią rosyjską w strefie przemysłowej Siewierodoniecka na Ukrainie – napisano.

Video of Polish and American volunteer soldiers fighting shoulder-to-shoulder against the Russian Army in the industrial zone of Sievierodonetsk, Ukraine.



🇵🇱🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/xdONyghtWC