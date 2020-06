Słuchając kolegów z PiS często mam wrażenie, że zapijają Przemysławką, płynem Borygo, albo wręcz hamulcowym – napisał Radosław Sikorski. Eurodeputowany skomentował w ten sposób dyskusję wokół wpisu Joachima Brudzińskiego.

Zaczęło się od komentarza Donalda Tuska. Szef Europejskiej Partii Ludowej podzielił się optymizmem, w związku z inauguracją kampanii przez Rafała Trzaskowskiego. – Zbierzemy. Zagłosujemy. Wygramy. Tak jak wtedy 4 czerwca – napisał.

Wpis byłego premiera zauważył Joachim Brudziński. „Może #KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli?” – czytamy we wpisie. Europdeputowany PiS nawiązał do niedawnego zdjęcia Donalda Tuska.

Nazwałbym to „menelizacją” autorytetów opozycji pic.twitter.com/ipDQhq96lv — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 2, 2020

Pisowski dowcip trochę ciężki – skomentował Radosław Sikorski. – Koledze europosłowi zawsze chętnie doradzę. W tym wypadku sugeruję aby siemię konopne spożywał bo w konopiach oleum się znajduje, przez co i w głowie jedzącemu go przybywa – dodał.

Koledze europosłowi zawsze chętnie doradzę. W tym wypadku sugeruję aby siemię konopne spożywał bo w konopiach oleum się znajduje, przez co i w głowie jedzącemu go przybywa. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 3, 2020

Do dyskusji włączył się Roman Giertych. – Ale zgodnie z radą Zagłoby należy je przednim winem zapijać, bo przednie wino lub miody oleum do głowy unoszą i tam zbawiennie umysł salwują. A nie wódką – napisał.

Słuchając kolegów z PiS często mam wrażenie, że zapijają Przemysławką, płynem Borygo, albo wręcz hamulcowym. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 3, 2020

Źródło: Twitter, wpolityce.pl