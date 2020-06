Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni, którą stała się Telewizja Polska – powiedział Radosław Sikorski w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK. Eurodeputowany wdał się w ostrą wymianę zdań z Magdaleną Ogórek.

Radosław Sikorski zaatakował media publiczne. W opinii eurodeputowanego, TVP celowo przedstawia w negatywnym świetle Unię Europejską. W tym kontekście zgłosił zastrzeżenia m.in. do prowadzącej program Magdaleny Ogórek.

– Jeśli im się mówi, że szczucie na Unię Europejską, co robicie w każdym programie telewizyjnym z panią włącznie, oznacza, że jest się trudno być przywódcą, jeżeli non stop się szczuje na to, czym chce się przewodzić – podkreślił w programie Polskiego Radia.

Ogórek nie pozostawiła tej wypowiedzi bez komentarza. – Proszę obejrzeć chociaż jeden z moich programów, tam na pewno szczucia na Unię Europejską na pewno pan nie uświadczy – zaproponowała dziennikarka TVP.

Niespodzianka o poranku. Myślałem, że będę rozmawiał o bydgoskich sprawach w moim regionalnym radiu Pomorza i Kujaw, a na obroty wzięła mnie niedoszła Prezydent RP, p. Magda Ogórek. Jak Państwo sądzicie, dałem radę? https://t.co/lVcmkt8AUD — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 2, 2020

– Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni, którą stała się Telewizja Polska – odparł Sikorski. Eurodeputowany powiedział, że prezydent Andrzej Duda „dał” mediom publicznym dwa miliardy złotych, zamiast przeznaczyć te pieniądze na służbę zdrowia.

– Wrócił Jacek Kurski i teraz będzie turbodoładowanie tej propagandy, którą codziennie uprawiacie. Jacek Kurski jest znany z najbardziej cynicznych, chamskich i brutalnych zachowań w polityce – dodał.

Sikorski o przeszłości politycznej Ogórek: Daleką drogę pani odbyła. Od SLD do prawicy PiSowskiej

W trakcie rozmowy Sikorski pozwolił sobie na komentarz dotyczący przeszłości prowadzącej program. Eurodeputowany przypomniał widzom, że Ogórek była kandydatką w wyborach prezydenckich w 2015 roku. – Byłam kandydatem niezależnym wspieranym przez SLD – odpowiedziała – Ogórek.

Sikorski nie zamierzał zmieniać tematu. Powiedział nawet, że Leszek Miller uważa Ogórek za „pomyłkę wychowawczą”. Dziennikarka TVP przekonuje, że nie pamięta takich słów.

– Daleką drogę pani odbyła. Od SLD do prawicy PiSowskiej – zauważył Sikorski. – A pan od prawicy PiSowskiej do Platformy Obywatelskiej – odpowiedziała Ogórek.

Źródło: Polskie Radio