Europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych treść maila, jaki otrzymał od anonimowego internauty. Zawarto w nim pogróżki pod adresem byłego ministra, w tym groźby śmierci.

Radosław Sikorski od dawna twierdził, że otrzymuje pogróżki. „Nie ma tygodnia abym nie dostawał gróźb od prawych i sprawiedliwych. Tym razem zginę za inflację” – pisze były minister w najnowszym wpisie na Twitterze.

„To jest zemsta za inflację – jesteś jej winny. Dlatego wkrótce zginiesz: nie przejmuj się, śmierć będzie szybka – w twoim biurze znajduje się pakunek, który już niedługo uwolni NIEZWYKLE potężna pochodną fentanylu – Lofentanyl” – brzmi treść maila z pogróżkami, jaki opublikował Radosław Sikorski.

„Kiedyś w ciebie wierzyłem, ale przekonałem się co do tego, że jesteś anty-polskim zdrajcą odpowiedzialnym za cierpienie i brak dobrobytu w naszym pięknym kraju” – dodał anaonimowy autor pogróżek.

Niektórzy zastanawiali się, dlaczego polityk postanowił udostępnić treść takiej wiadomości. Wielokrotnie składałem już zawiadomienia do prokuratury i na policję, bezowocnie. Jak mnie któryś świr wreszcie dźgnie, to żeby nie było, że to spadło z nieba” – wyjaśnił swoją intencję Radosław Sikorski.

