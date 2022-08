Od początku kadencji moją ambicją było stworzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym silnego ośrodka transplantacji narządów na światowym poziomie – powiedział w środę rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong. Dodał, że ten cel jest właśnie realizowany.

Rektor WUM mówił o tym podczas konferencji prasowej z okazji przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dwóch pierwszych w tym ośrodku przeszczepów serca u nastoletnich pacjentów. Wkrótce planowane są kolejne takie operacje, jeśli tylko znajdą się odpowiedni dawcy narządów, bo zapotrzebowanie na takie transplantacje jest bardzo duże.

„Chcemy spełniać te oczekiwania. Pierwsze dwa przeszczepy serca to jedynie początek naszego projektu – zaznaczył prof. Zbigniew Gaciong. – Rozwijamy w WUM nowoczesny ośrodek transplantacyjny. Od początku kadencji moją ambicją było stworzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym silnego ośrodka transplantacji narządów na światowym poziomie”.

W WUM od wielu lat przeszczepiane są narządy wewnętrzne, takie jak nerki, trzustka i wątroba, a także szpik kostny oraz rogówki. W lipcu ośrodek ten uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą przeszczepiania serca oraz płuc. Wcześniej uzyskano pozytywną rekomendację Krajowej Rady Transplantacyjnej. „Już po 11 dniach od uzyskania tej zgodny po raz pierwszy przeszczepiono na WUM serce” – podkreślił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zabieg ten odbył się 2 sierpnia 2022 r. u 16-letniego chłopca, zaledwie cztery dni po wykryciu u niego kardiomiopatii rozstrzeniowej (wady wrodzonej serca powodującej poszerzenie jamy serca na skutek rozciągnięcia włókien mięśnia sercowego, co prowadzi do niewydolności mięśnia sercowego). Stan tego pacjenta gwałtownie się pogarszał, wymagał on pilnego przeszczepienia serca.

Drugi przeszczep serca na WUM wykonano 19 sierpnia również u 16-letniego pacjenta, tym razem z wrodzonym niedorozwojem prawej komory serca. Chłopiec żył przez wiele lat dzięki tzw. jednokomorowemu sercu, które uzyskano po jego narodzinach po kilku operacjach. Doszło jednak do niewydolności tego serca, do przeszczepienia dożył dzięki podłączeniu sztucznej komy serca. Po trzech tygodniach znaleziono dawcę i poddano go przeszczepowi serca.

„Bez dawców narządów te operacje nie byłyby możliwe, tym bardziej tak szybkie. Chcę zatem przede wszystkim podziękować rodzinom dawców, że to nam umożliwili” – powiedział prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Kardiochirurgii WUM. To pod jego kierunkiem odbyły się obydwa przeszczepy serca. Wcześniej specjalista wykonywał przeszczepy serca w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Eksperci WUM zaznaczyli, że w Polsce zbyt mało wciąż pozyskuje się dawców do przeszczepów. Specjalne podziękowania złożono policji, w szczególności Zarządowi Lotnictwa Policji, za pomoc w transporcie narządów do przeszczepień. „Od pobrania serca od dawcy do uruchomienia go u biorcy mamy cztery godziny. Czas jest bezcenny. Dziękujemy w imieniu pacjentów, którym policja pomogła uratować życie” – powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM to największy w Polsce szpital, w którym wykonywane są transplantacje w naszym kraju. Tu przeprowadzany jest co drugi w Polsce przeszczep od dawcy żywego (22 na 47 takich zabiegów od początku 2022 r.). „W UCK WUM wykonujemy też co drugą w kraju transplantację trzustki, a na 197 przeprowadzonych od początku roku przeszczepów nerek, 85 odbyło się w tej placówce” – zaznaczył prorektor ds. klinicznych WUM prof. Wojciech Lisik.

Od początku 2022 r. przeprowadzono w naszym kraju 111 przeszczepów serca, z tego 10 u pacjentów pediatrycznych, z tego dwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Na pilny przeszczep serca w szpitalu pediatrycznym WUM czeka trzeci, tym razem 15-letni pacjent z tzw. zespołem Epsteina. To wada wrodzona powodująca nieprawidłową budowę zastawki trójdzielnej. W jego przypadku nieprawidłowa jest zarówno prawa, jak i lewa komora serca. Chłopiec czeka na dawcę. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Zbigniew Wojtasiński