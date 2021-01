Pub w Gorzowie Wielkopolskim, siłownia w Olecku i dyskoteka w Olsztynie to niektóre miejsca, które zostały otwarte mimo obostrzeń przeciwpandemicznych. W piątek doszło tam do interwencji policjantów, które mogą skończyć się ogromnymi karami.

Rząd poinformował w ubiegłym tygodniu o przedłużeniu o kolejne dwa tygodnie obowiązujących obostrzeń. Dla wielu przedsiębiorców to za dużo. W całym kraju powstają inicjatywy mówiące o otwieraniu przedsiębiorstw, które znajdują się na granicy upadku. Najgłośniej było w ostatnim czasie o akcji Góralskie Veto, jednak do podobnych przypadków dochodzi w całym kraju.

W piątek wieczorem policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego interweniowali w jednym z tamtejszych pubów. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim poinformował, że sprawa zostanie skierowana do sądu. „Podczas kontroli w lokalu było kilkunastu klientów. Sprawa zakończy się skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie właściciela pubu. Służby sanitarne także posiadają uprawnienia i narzędzia do dyscyplinowania osoby, która narusza obowiązujące przepisy, narażając w ten sposób innych na rozprzestrzenianie się epidemii” – powiedział.

W Olsztynie z kolei otwarta zostałą jedna z dyskotek, na którą właściciel zapraszał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekonywał, że zabawa będzie odbywała się w reżimie sanitarnym, obowiązkowe miały być maseczki oraz dezynfekcja. Olsztyńska policja poinformowała, że na miejscu znajdowało się około 45 osób.

Również w piątek doszło do interwencji policji w Olecku. Tam z kolei otwarta została jedna z siłowni, którą skontrolowali policjanci oraz pracownik sanepidu. W budynku znajdował się właściciel oraz pięć ćwiczących osób.

Źr.: Policja