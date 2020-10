Przedstawiciel branży fitness Adam Śliwiński po rozmowie z Jarosławem Gowinem poinformował, że siłownie, kluby fitness i baseny mogą szybko wrócić do funkcjonowania. Radykalne ograniczenie funkcjonowania tych placówek wywołało wiele kontrowersji. W sobotę odbyła się nawet protest przedstawicieli tej branży.

Nowe obostrzenia spowodowane gwałtownym wzrostem nowych zakażeń weszły w życie w sobotę 17 października. Zgodnie z wprowadzonymi restrykcjami, siłownie i baseny są zamknięte. Wprowadzono pewne wyjątki, które jednak nie uspokoiły przedstawicieli branży, bo w sobotę protestowali w Warszawie. Poparcie dla protestujących wyrażali także znani sportowcy tacy jak m.in. Otylia Jędrzejczak oraz Anna Lewandowska.

Czytaj także: Ludzie nie boją się testów na COVID-19. Ekspert: Strach dotyczy ograniczeń związanych z pozytywnym wynikiem

Jeszcze w piątek Otylia Jędrzejczak spotkała się z wicepremierem Piotrem Glińskim i sekretarzem stanu Anną Krupką. Na tym nie koniec, bo w poniedziałek 19 października doszło do spotkania z Jarosławem Gowinem. W międzyczasie, w sobotę odbyła się demonstracja protestacyjna w Warszawie. Wzięło w niej udział kilkaset osób.

Siłownie i baseny otwarte już w sobotę?

„Gazeta Wyborcza” pisze, że stronom udało się dojść do kompromisowego porozumienia. „Chcemy otworzyć siłownie i baseny jak najszybciej. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu. Sobota to realistyczny termin” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Adam Śliwiński, przedstawiciel branży fitness. Zapewnił także, że trwają prace w sprawie programów osłonowych dla branży fitness.

Śliwiński podkreślił również, że Gowin wezwał GIS do przedstawienia uzasadnionego stanowiska na potwierdzenie swojej rekomendacji, by zamknąć obiekty sportowe. Wicepremier zapewnił, że jest gotów do prowadzenia dalszych rozmów z przedstawicielami branży fitness.

Czytaj także: Lockdown możliwy? Dworczyk potwierdza! „Sytuacja jest dynamiczna”

Przedstawiciele rządu nie chcieli jednak szerzej komentować zapadłych na spotkaniu ustaleń. „Będziemy się starali możliwie szybko wyjść naprzeciw oczekiwaniom, czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego” – przekazała wiceminister Olga Semeniuk.

Źr. wprost.pl; „GW”