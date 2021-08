Skandal przed igrzyskami paraolimpijskimi w Tokio. Mistrz paraolimpijski w judo, Zviad Gogochuri, zaatakował w Japonii hotelowego ochroniarza. Zawodnikowi cofnięto już akredytację, wróci do kraju, gdzie będzie prowadzone wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Zviad Gogochuri to gruziński mistrz paraolimpijski w judo, w kategorii do 90 kilogramów. Złoto zdobył na igrzyskach w Rio de Janeiro, teraz miał bronić tytułu. Wiadomo już jednak, że go nie obroni.

Jak podały japońskie media, 34-latek będąc pod wpływem alkoholu miał głośno się zachowywać, a następnie pobić ochroniarza. Mężczyzna w wieku powyżej 60 lat ma złamane żebro.

Informację w tej sprawie potwierdził Gruziński Komitet Paraolimpijski. Działacze poinformowali, że zawodnikowi cofnięto już akredytację. „Niestety musimy potwierdzić, że Zviad Gogochuri zachował się haniebnie w trakcie kwarantanny. Jego akredytacja została cofnięta, wraca do ojczyzny, gdzie kontynuowane będzie postępowanie dyscyplinarne” – czytamy.

Żr.: Radio ZET