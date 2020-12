Ja już się takich ludzi boję – mówi klient sieci Dino w rozmowie z portalem tvp.info. Mężczyzna poinformował, że podczas wizyty w sklepie w Pile zauważył wulgarne napisy na maskach ekspedientek…

Spór polityczny dotarł nawet do sklepów? Radio Poznań poinformowało, że ekspedientki marketu Dino w Pile nosiły w pracy maseczki nawiązujące do hasła „Jeb…ć PiS„. Sprawą zainteresowali się dziennikarze portalu tvp.info. Skontaktowali się z klientem, który był świadkiem wspomnianej sytuacji.

Mężczyzna zdradził, że zdarzenie miało miejsce w kolejce do mięsnego. – Wychodziła jedna, druga, trzecia w maseczkach na twarzach z napisem „Jbć PiS” za przeproszeniem – relacjonuje.

Klient nie ukrywa, że jest zbulwersowany zachowaniem pracownic sklepu. – Dla mnie to był szok. Ja nie jestem ani za PiS, ani PO czy Lewicą. Jestem neutralny, ale czegoś takiego nie toleruję – powiedział. – Z dzieckiem bym tam szedł, to bym się bał, czy one czasami czegoś mi nie rzucą, czy nie wyzwą – dodał.

Klient oburzony zachowaniem ekspedientek Dino. Jest odpowiedź sieci

Dziennikarze skontaktowali się z przedstawicielem sieci Dino, który podkreślił, że jego firma zachowuje neutralność polityczną i nie bierze udziału w tego typu manifestacjach. Co więcej, jeśli sytuacja rzeczywiście wyglądała tak, jak przedstawił ją klient, wówczas mamy do czynienia ze złamaniem procedur.

Zdarzenie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. „Co na to właściciel Dino?” – zastanawia się poseł Jan Mosiński. „Zapytam w poniedziałek, mając nadzieję, że ta ekspedientka nie będzie już swoimi wulgaryzmami ‚reklamować’ właściciela tej sieci” – dodał.

Co na to właściciel Dino? Zapytam w poniedziałek, mając nadzieję, że ta ekspedientka nie będzie już swoimi wulgaryzmami „reklamować” właściciela tej sieci. https://t.co/25Dw2e5Ozo #wieszwiecej — Jan Mosiński (@MosinskiJan) December 19, 2020