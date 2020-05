Tegoroczny weekend majowy jest wyjątkowo krótki. 1 i 3 maja to jednak dni ustawowo wolne od pracy, w których obowiązuje zakaz handlu. 2 maja sklepy będą otwarte a w pozostałe dni zakupy będzie można zrobić tylko w niektórych miejscach.

Tegoroczna majówka jest inna niż wszystkie. Duża część Polaków pozostaje w domach, z powodu obowiązującego ciągle zamknięcia hoteli i miejsc noclegowych możliwości wyjazdu są mocno ograniczone. Również pogoda do tych wyjazdów nie zachęca, temperatury nie będą za wysokie a w całym kraju można spodziewać się opadów deszczu.

W tej sytuacji rozwiązaniem jest odpoczynek w domu, do którego przydadzą się zakupy. Już w czwartek sklepy przeżywały większe oblężenie. Zapominalscy z pewnością będą chcieli zrobić zakupy również podczas weekendu majowego. Przypominamy, że 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy, w których obowiązuje również zakaz handlu. Nie dotyczy on jednak małych sklepów osiedlowych prowadzonych przez właścicieli, które mogą być otwarte. W te dni prawdopodobnie otwarta będzie przynajmniej część sklepów Żabka, Freshmarket i Lewiatan, a także stacje benzynowe.

2 maja to z kolei dzień, w którym sklepy będą funkcjonowały normalnie. Ponieważ 2 maja przypada w sobotę, a w weekendy nie obowiązują godziny dla seniorów, każdy może zrobić zakupy również w godzinach 10:00-12:00. Popularne sklepy będą czynne nawet do 23:30. Jak będą wyglądały godziny otwarcia sieci handlowych 2 maja?

Biedronka – od 6:00 do 23:30

Lidl – od 6:00 do 22:00

Dino – od 6:00 do 23:00

Kaufland – od 6:00 do 23:30

Aldi – od 6:00 do 22:00

Netto – od 6:00 do 22:00

Tesco – sklepy całodobowe będą otwarte do 23:00

Czytaj także: Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej. Co w niej znajdziemy?

Źr.: o2