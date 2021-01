Skoki narciarskie na tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni układają się rewelacyjnie dla polskich skoczków. Po trzech konkursach w kwalifikacji generalnej pierwszą lokatę zajmuje Kamil Stoch, a największym zagrożeniem dla niego jest… Dawid Kubacki. Obaj polscy skoczkowie także w dzisiejszym konkursie w Innsbrucku wypadli świetnie. TVP Sport opublikował w mediach społecznościowych powtórki skoków najlepszych polskich zawodników.

W Innsbrucku Kamil Stoch skakał tak dobrze, że żaden z rywali nie miał z nim najmniejszych szans. W pierwszej serii polski skoczek wylądował na 127,5 m. Otrzymał bardzo wysokie noty od sędziów, co w sumie zapewniło mu prowadzenie na półmetku konkursu. W pierwszej serii dobrze wypadł także Dawid Kubacki, który pofrunął na odległość 126 m, co zapewniło mu piątą lokatę w zestawieniu.

Na pościg za Polakami było już jednak za późno, bo przewaga po pierwszej serii była zbyt duża. Tym bardziej, że w drugiej serii zarówno Stoch, jak i Kubacki… skoczyli jeszcze lepiej, niż w pierwszej części. Na największe słowa uznania zasłużył Kamil Stoch, który tego dnia był po prostu poza zasięgiem wszystkich rywali. Polak skoczył na odległość a 130 m i zrobił to w niesamowitym stylu. Od pięciu sędziów dostał po 19,5 punktu. Zmiażdżył rywali! Drugiego w konkursie Laniska wyprzedził o 12 punktów.

Skoki narciarskie. Stoch bezkonkurencyjny

Natomiast Dawid Kubacki skoczył o metr dalej, niż w pierwszej serii i mało brakowało, a z piątego miejsca wskoczyłby na drugie. Słabsze lądowanie sprawiło jednak, że zabrakło mu niewiele do drugiego w zestawieniu Laniska. Trzecie miejsce dla Polaka, to i tak świetny rezultat. Z Polaków dobrą formą popisał się także Piotr Żyła, który ostatecznie zajął czwarte miejsce ze stratą zaledwie 1,9 pkt. do Kubackiego. Po pierwszej serii dobrze zaprezentował się też Andrzej Stękała, który zajmował 7 lokatę, ale w drugiej serii coś poszło zdecydowanie nie tak i finalnie spadł na 18 pozycję.

Tymczasem Telewizja Polska Sport opublikowała w mediach społecznościowych wycinki z fenomenalnymi skokami polskich zawodników z dzisiejszego konkursu.

Źr. TVP Sport