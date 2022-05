Majówka tradycyjnie już staje się okresem, gdy Tatry przeżywają ogromne oblężenie. WIelu turystów postanawia wybrać się w tym czasie na popularne szlaki, między innymi nad Morskie Oko. Niestety, często dochodzi tam do skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań.

W długi majowy weekend tysiące turystów jak co roku wybrało się w Tatry. Popularne szlaki zapełniły się osobami, które postanowiły wykorzystać kilka wolnych dni do odpoczynku w górach. Niestety, jak zwykle nie brakuje nieodpowiedzialnych zachowań, które o takiej porze mogą być szczególnie niebezpieczne.

Tatrzański Park Narodowy opublikował nagranie znad Morskiego Oka. Widać na nim turystów spacerujących po zamarzniętej tafli jeziora. I chociaż nie powinni tego robić nigdy, to o tej porze jest to szczególnie niebezpieczne. Ze względu na coraz wyższe temperatury, lód stopniowo staje się coraz cieńszy. Pod ciężarem wielu osób może dojść do jego załamania.

TPN apeluje do wszystkich turystów, by nie naśladować tego typu zachowań. „Turysto, apelujemy! Nie wchodź na taflę tatrzańskich jezior! Wiosną takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne. To nie pierwszy apel tego typu, który pojawił się na naszym profilu w ostatnich dniach. Nie ryzykuj!” – czytamy.

Czytaj także: Ranking ws. wspierania zrównoważonego rozwoju. Która z polskich uczelni wypada najlepiej?

Źr.: Facebook/Tatrzański Park Narodowy