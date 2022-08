Słońce w końcu zniszczy Ziemię. Naukowcy nie mają, co do tego wątpliwości. Wskazali nawet datę tego zdarzenia.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że Słońce w końcu zacznie umierać. Niestety, wraz z tym procesem zagłada czeka trzy planety. Mowa o Merkurym, Wenus, a także – niestety – Ziemi.

W jaki sposób Słońce zacznie obumierać? Eksperci z NASA przyznają, że najpierw przejdzie w fazę „czerwonego olbrzyma”. Będzie również tracić swój wodór, co doprowadzi do rozszerzenia się Słońca. W ten sposób ma pochłonąć dwie znajdujące się najbliżej planety – tj. Merkurego i Wenus.

Ziemia, jak wynika z naukowych symulacji, być może nie zostanie całkowicie pochłonięta, jak dwie pozostałe planety, ale i tak czeka ją marny los. W wyniku ekstremalnie wysokiej temperatury z naszej planety pozostaną bowiem jedynie spalone skały.

Naukowcy wiedzą również, kiedy ma dojść do tego dramatycznego i niszczycielskiego zdarzenia. Ich zdaniem los trzech wymienionych wyżej planet zostanie definitywnie przesądzony za około 5 miliardów lat.

Dzięki energii słonecznej możemy więc cieszyć się życiem, jednak wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Również żywotność naszej planety, która, co wynika z przeprowadzonych symulacji, po prostu przestanie istnieć. Pocieszające jest to, że ani nasze, ani najbliższe pokolenia tego nie doczekają…