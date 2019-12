Jarosław Jakimowicz w ostatnim czasie wzbudza wiele kontrowersji. Tym razem postanowił skomentować bijący rekordy popularności singiel „Patointeligencja”. Komentarz aktora dla wielu osób może być zaskakujący.

„Patointeligencja” szturmem podbiła polską sieć. Utwór stworzył „Mata” – 19-letni raper, prywatnie syn prof. Marcina Matczaka, jednego z najsłynniejszych prawników w Polsce. Singiel odnosi się do życia polskiej młodzieży należącej do tzw. elit. Mówi między innymi o sięganiu po używki, niekiedy po to, by poradzić sobie z presją i chęcią osiągania sukcesów.

Singiel ma wejść w skład albumu „100 dni do matury”, który już wkrótce ma ukazać się na rynku. „Patointeligencja” w serwisie YouTube została odtworzona już ponad 5 milionów razy i jest szeroko komentowana. Odniósł się do niej między innymi Jarosław Jakimowicz, aktor a ostatnio również publicysta TVP.

Jakimowicz w rozmowie z „Faktem” odniósł się do sytuacji swoich synów. „Mam dwóch synów: 19-letniego i 15-letniego. Żaden z nich nie posługuje się takim językiem ani nie odnosi się do rodziców w ten sposób, co raper Mata. Rap mi się kojarzył zawsze z muzyką biedy, ulicy, muzyką dla tych, którzy są trochę odrzuceni i nie bardzo mają jakąś przyszłość. A tymczasem tu mamy bananowego chłopca, który wcale nie żyje na ulicy” – powiedział.

Aktor stwierdził, że posłałby młodego rapera do wojska. „To jest jego jakiś chory bunt. Jest z dobrego domu, a udaje gangsta. Ja bym go posłał do wojska!” – stwierdził.

Źr.: Fakt