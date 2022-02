Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, przypomniała słowa Rafała Trzaskowskiego, które polityk wypowiedział kilka miesięcy temu. „Dolny Śląsk będzie pamiętać” – napisała.

W czwartek premier Morawiecki podpisał umowę z Czechami, która zakończyła spór w sprawie Turowa. Dzień później szef polskiego rządu podczas konferencji w Nowej Sarzynie zapewnił, że obie strony spełniły już część warunków porozumienia.

W trakcie konferencji prasowej w Nowej Sarzynie szef rządu poinformował, że Polska zapłaciła już Czechom 45 milionów euro. To rekompensata przewidziana w polsko-czeskiej umowie. „W ślad za tym Republika czeska wycofała swój wniosek, swoją skargę do instytucji europejskich i to kończy całkowicie sprawę” – zapewnił Morawiecki.

Premier poinformował również, że Polska zamierza uniknąć płacenia kar nałożonych w tej sprawie przez TSUE. „Nasi prawnicy w stałym przedstawicielstwie w Brukseli przy Komisji Europejskiej analizują to pod każdym względem i pojawiają się pewne możliwości” – zapewnił Morawiecki.

Europosłanka PiS przypomniała słowa Trzaskowskiego

W kontekście ostatnich wydarzeń Anna Zalewska, europosłanka PiS, przypomniała wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat kopalni Turów. Prezydent Warszawy twierdził wówczas, że w obliczu ówczesnych wydarzeń należałoby zamknąć kopalnię.

„Receptą PO na rozwiązanie sporu było zamknięcie kopalni #Turów. Skazując dziesiątki tysięcy ludzi na bezrobocie. Dolny Śląsk będzie pamiętać” – napisała Anna Zalewska na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.